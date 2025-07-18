Mezarın huzurunu bozan miras davası... İzlediği diziden etkilenip gerçek babasının başkası olduğundan şüphelendi

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Versace, Porsche Design ve Salvatore Ferragamo gibi ünlü markaların Türkiye’de dağıtıcılığını yapan ve bir dönem beyaz eşya ticaretiyle de uğraşan ünlü işinsanı Sabri Acarsoy, 27 Ocak’ta geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Geriye mirasçı olarak üç çocuğu Ali Selçuk, Sabri Can ve Merve Acarsoy kaldı. İddiaya göre ramazan ayında Sabri Acarsoy’un Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabristanına giden bir kişi, Ali Selçuk Acarsoy’u arayarak babasının mezarının eşelendiğini ve çöktüğünü söyledi. Bu duruma anlam veremeyen Sabri Acarsoy’un çocukları, mezarı düzelttirip yeniden eski haline getirdi. Bu olayın ardından Sabri Acarsoy’un büyük oğlu Ali Selçuk Acarsoy’a bir tebligat geldi. Tebligatı inceleyen Ali Selçuk Acarsoy, kendilerine Sabri Acarsoy’un mirasçıları olarak hem babalık hem de mirasın tespiti için tereke davası açıldığını görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

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İddiaya göre, Esin Marchesi’nin annesi 19 yaşındayken Sabri Acarsoy ile tanıştı. Bir süre birlikte yaşadılar ve bu birliktelikten hamile kaldı. Sabri Acarsoy’un çocuğu istememesi sebebiyle Esin Marchesi’nin annesi başka birisiyle evlendi. Esin Marchesi, ocak ayında televizyonda izlediği bir diziden kan grupları ile öğrendiği bilgi üzerine nüfustaki babasının, gerçekte babası olamayacağını düşündü. Annesine bu durumu sorduğunda babasının Sabri Acarsoy olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Amerika’da yaşayan 53 yaşındaki fitness ve beslenme uzmanı Esin Marchesi, yıllar sonra babasının ünlü işinsanı Sabri Acarsoy olduğunu öğrenince, babalık ve tereke davaları açtı.

‘KABRİ İZİNSİZ AÇIP DNA ALDILAR’

Ali Selçuk, Sabri Can ve Merve Acarsoy, babalarının izinsiz şekilde mezarının açıldığını, gizlice DNA’sının alınabildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede özetle, “Sabri Acarsoy’un mezarının henüz defnedildikten bir ay içerisinde tarumar edilmesi son derece şüpheli ve dikkat çekici bir olaydır. Esin Marchesi’nin Sabri Acarsoy’un mezarından gizlice parça alabileceğini düşünüyoruz. Esin Marchesi ve ona çıktığı yolda yardım eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında soruşturma açılmasını ve yargılama yapılarak cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.