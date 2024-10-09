Mezardaki şüphe giderildi... Kemikler Cem Garipoğlu’na ait çıktı

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İSTANBUL’da, 15 yıl önce Münevver Karabulut’u öldürmesinin ardından 2014’te cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve kaçtığı veya kaçırıldığı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etti. Karabulut Ailesi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak mezarın açılmasını ve ‘feth-i kabir’ işlemi yapılmasını istedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim’de Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verdi. Garipoğlu’nun açılan mezarından alınan kemikler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp Kurumu kemikler üzerindeki incelemesini 5 gün içerisinde tamamlayarak hazırladığı raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

‘BİREBİR AYNI DNA PROFİLİNE SAHİP’

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: “Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.”

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KARABULUT AİLESİ: İTİRAZ edeceğiz

Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla ilgili Hürriyet’e konuşan baba Süreyya Karabulut, “Avukatım Rezan Bey bana Silivri Başsavcılığı’nın açıklaması ve raporun sonucu ile ilgili bilgi verdi. Kendisinden, Adli Tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve Adli Tıp Enstitüleri’nden yeniden rapor alınmasını talep ettim. Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim. İtiraz haklarımı kullanıp, kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.