Mezarda evlat mahkemede torun acısı

İSTANBUL Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’de, yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, trafik kazasıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuştu. Polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı. Tok ve oğlu ABD’de yakalanmıştı.

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesi beklenirken, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ile annensi Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci’nin, 2 yaşındaki torununu kendilerine göstermediğini iddia ederek ‘çocukla kişisel ilişkinin kurulması’ için dava açmıştı.

‘ÇOCUK PSİKİYATRİSTİ DAHİL EDİLSİN’

Son görülen duruşmada söz alan Pervin ve Özer Aci çiftinin avukatı, “Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur. Gelin hanım, kocasının ölümüne sebep olan karşı tarafla anlaşma yaptığı için müvekkillerle anlaşmazlık yaşamaktadır. Müvekkiller torunlarını göremiyor. Çocukla şahsi ilişki tesisi kurulmasını talep ediyoruz” dedi. Davalı Şükriye Aci’nin avukatı ise bilirkişi raporundaki heyete bir çocuk psikiyatristinin dahil edilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Şükriye Aci’nin avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere rapordaki heyete bir çocuk psikiyatristinin dahil edilmesine hükmetti. Pervin ve Özer Aci çiftinin şahsi ilişki tesisi kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Acılı baba Özer Aci ve anne Pervin Aci.

‘ONU GÖRMEK HAKKIM DEĞİL Mİ’

Mahkeme önünde gözyaşlarına boğulan Pervin Aci, “Kendi soyumdan ve kanımdan olan torunumu görmek istiyorum. 21 Eylül’de torunumun doğum gününü kutladık. Kreşine gittik. Gelinim bir anda çocuğu kucağına alarak bizden kaçırdı. Zaten evlat acısı yedi bitirdi bizi, buna torunumun acısı da eklendi. Evladımın çocuğunu görmek istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek hakkım değil mi?” dedi.

Çocuğun dedesi Özer Aci ise “Aradan geçmiş iki yıl. Çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan bir çocuk var. Mahkeme nasıl böyle bir karar veriyor anlamıyorum. Suç mu işliyoruz?” diye konuştu.

Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, şikâyetinden vazgeçmişti.