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Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER Feridun AÇIKGÖZ / DHA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mezar taşından duvar yaptılar

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Mezar taşından duvar yaptılar

İstanbul Şile’de bulunan Çavuş Mahallesi Mezarlığı, 1970’li yıllarda kurulmuş olmasına rağmen bölge çok eski bir yerleşim yeri olduğu için mezarlıkta çok sayıda Osmanlı dönemine ait mezar taşı bulunuyor. Ancak mezar taşları korunmak yerine, Çavuş Mahallesi Mezarlığı'nın duvarlarında kullanılmış.

Duvar örmesinin içinde 16-17. yüzyıla ait çok sayıda mezartaşı bulunuyor. Tarihi talanda bununla da yetinilmemiş duvarların üstü, tarihi mezar taşlarının kavuklarıyla da süslenmeye çalışılmış. Tarihi mezar taşlarının neredeyse tamamı parçalanmış durumda.

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