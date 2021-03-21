Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER Feridun AÇIKGÖZ / DHA
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Mezar taşından duvar yaptılar
İstanbul Şile’de bulunan Çavuş Mahallesi Mezarlığı, 1970’li yıllarda kurulmuş olmasına rağmen bölge çok eski bir yerleşim yeri olduğu için mezarlıkta çok sayıda Osmanlı dönemine ait mezar taşı bulunuyor. Ancak mezar taşları korunmak yerine, Çavuş Mahallesi Mezarlığı'nın duvarlarında kullanılmış.
Duvar örmesinin içinde 16-17. yüzyıla ait çok sayıda mezartaşı bulunuyor. Tarihi talanda bununla da yetinilmemiş duvarların üstü, tarihi mezar taşlarının kavuklarıyla da süslenmeye çalışılmış. Tarihi mezar taşlarının neredeyse tamamı parçalanmış durumda.
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