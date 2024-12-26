‘Mezar otel’de 6 sanığa 8-18 yıl... İsias’ın enkazında 72 kişi can vermişti

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Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, KKTC’den voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında karar açıklandı. Karar, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6’ncı duruşmasında, önceki gün sabaha karşı verildi.

‘BİLİNÇLİ TAKSİR’

Mahkemenin açıklanan kısa kararında, 6 sanık birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına neden olmaktan, ‘bilinçli taksirden’ suçlu bulundu. Otel sahibi Ahmet Bozkurt 18 yıl 5 ay 7 gün, otel yönetim kurulundaki oğlu Mehmet Fatih Bozkurt 17 yıl 4 ay 28 gün; mimar Erdem Yıldız 18 yıl 5 ay 7 gün; inşaat mühendisi Halil Bağcı 8 yıl 4 ay; proje mimarı Hasan Aslan 16 yıl 4 ay 20 gün; proje mühendisi Mehmet Göncüoğlu ise, 8 yıl 16 ay hapis cezası aldı.

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İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

5 sanık; Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt beraat etti. Verilen cezalarda sanıklara, duruşmalardaki iyi hal ve tavırlarından dolayı 6’da 1 oranında indirim yapıldı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti, 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı Hasan Aslan hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

KIZI SELİN’İ KAYBEDEN ANNE RUŞEN: ‘OLASI KAST’LA YARGILANMALILAR

İsias Otel’de ortaokul öğrencisi kızı Selin’i kaybeden ve hukuk mücadelesi başlatmak üzere ailelerle Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ni kuran anne Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Karar içimizi dağladı, bu daha ilk ceza, katillerle bir üst mahkemede hesaplaşacağız” dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Karakaya, sanıkların birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına neden olmaktan bilinçli taksirden yargılandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bu karar içimizi dağladı. Mahkeme şu anda verebileceği en yüksek cezayı verdi. Bunlar daha ilk cezaları. Olası kastla yargılanmaları gerekli. ‘Çocuklarımızı kum yığınının altından aldık’ dedik, ispatladık. Bu mahkeme olası kasıt görmedi ama bir üst mahkeme görecektir. Çocuklarımızın hayatı bu kadar değersiz olamaz. Bu katiller emsal olacak, aileler olarak gerekli adımları atacağız. Buradayız, mücadelemize devam edeceğiz.”

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KIBRISLI OYUNCU ERGÜÇLÜ: CEZALAR YETERSİZ

Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”nin yıldızı Hazar Ergüçlü, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde bu davaya dikkat çekmiş, destek istemişti. Dün de kararın ardından konuşan Ergüçlü, şunları söyledi: “Verilen cezalar, olayın ciddiyetine ve yaşanan büyük acılara kıyasla son derece yetersizdir. ‘Olası kast’ gibi kritik bir unsurun göz ardı edilmesi kabul edilemez. Bu, sadece çocuklarımızın değil, adalet duygusuna inanan herkesin vicdanını yaralamıştır. Çocuklarımızın hayatı bu kadar değersiz olamaz. Bizler, bu kararın üst mahkemede yeniden gözden geçirilmesi ve gerçek sorumluların hak ettikleri cezaları alması için mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir ceza, kaybettiğimiz sevdiklerimizi geri getirmez; ancak bu kararla yeni acılara zemin hazırlamaya izin vermeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız, çocuklarımıza sözümüz var.”

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ŞAMPİYON MELEKLER İÇİN ADALET İSTEDİLER

İsias Otel’de o gece KKTC’den voleybol turnuvası için gelen çocuk sporcular, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyeleri de vardı. Hayatlarını kaybettikten sonra ‘Şampiyon Melekler’ adı verilen, 35 kişilik voleybol kafilesinden hiç kurtulan olmadı. Bu nedenle KKTC’nin kalbi de bu davada attı. Ailelerin yanı sıra, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, avukatlar ve sivil toplum örgütleri karar öncesi adliye binası önünde yerlerini aldı. KKTC medyası da duruşmayla ilgili gelişmeleri Adıyaman’dan canlı yayınlarla bildirdi.

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KKTC BAŞBAKANI: ‘KISMEN MUTLUYUZ’

Duruşmaları başından bu yana takip eden ve davaya müdahil olan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, cezalardan kısmen mutlu olduklarını ve otel sahiplerinin hedefledikleri cezayı tam almadığına inandıklarını belirtti, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından istinafa gideceklerini açıkladı. Şampiyon Melekler’in aileleri ve avukatları ise, sanıkların ‘bilinçli taksir’ yerine daha ağır cezayı gerektiren ‘olası kastla’ yargılanması taleplerinin bulunduğunu belirtti.

44 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİTEDE 2 KAMU GÖREVLİSİNE 15’ER YIL İSTENDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki ilk depremde yıkılan, 44 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Said Bey Sitesi ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici ‘tali’ kusurlu bulundu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’ndan kamu görevlileri için soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık izin vermedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlığın kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmak için yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle kaymakamlığın kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdi.

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6 SANIK YARGILANIYOR

İznin ardından yapılan soruşturma sonucunda Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar, 7 Mart’ta hakim karşısına çıkacak. Said Bey Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit Hasan Çam ve yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız’ın da aralarında olduğu 6 sanık, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’dan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

DEPREM DAVALARINDAKİ KARARLAR TATMİN ETMİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 22 ay geçti. Depremin yaşandığı illerde sorumlular hakkında çok sayıda dava açıldı. Ancak şu ana kadar sınırlı sayıda dosyada karar çıktı. Depremzedelerin, sorumluların daha fazla ceza almasını sağlayacak olan “olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza taleplerine rağmen, şu ana kadar mahkemeler genelde ‘bilinçli taksir’ suçundan sanıklara ceza verdi. Sadece Adana’daki Hasan Alpargün Apartmanı davasının sanıklarına “olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza verildi. Sürdürülen soruşturmalar kapsamında yaklaşık 60 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilirken, halen ceza alan bir kamu görevlisi bulunmuyor.