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Mezar açılınca gerçek ortaya çıktı: Bir günlük bebeği peçeteyle öldüren anne ve anneanne cezaevinde

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#Kars Bebek Ölümü#Peçete İle Bebek Ölümü#Soruşturma Başlatıldı
Mezar açılınca gerçek ortaya çıktı: Bir günlük bebeği peçeteyle öldüren anne ve anneanne cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 12:41

Kars'ta yeni doğan bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan anne ve anneanne tutuklandı.

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Kentte yaşayan H.K, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

Mezar açılınca gerçek ortaya çıktı: Bir günlük bebeği peçeteyle öldüren anne ve anneanne cezaevinde

Ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Mezar açılınca gerçek ortaya çıktı: Bir günlük bebeği peçeteyle öldüren anne ve anneanne cezaevinde

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

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Mezar açılınca gerçek ortaya çıktı: Bir günlük bebeği peçeteyle öldüren anne ve anneanne cezaevinde

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Kars Bebek Ölümü#Peçete İle Bebek Ölümü#Soruşturma Başlatıldı

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