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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi! Sağlığımıza kast etmiş

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Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı.

Sultandağı’na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin kasalarla getirip daha büyük bir kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İNCELEME SONRASI CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili incelemenin yapılmasının ardından işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.

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