Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.