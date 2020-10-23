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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

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Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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DENİZLİ'de, polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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