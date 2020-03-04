Meyra isminin anlamı nedir? Meyra ne demek?

Meyra ismi, aydınlanmak ve aydınlatmak kavramlarıyla açıklanmaktadır. Bu isim, güzelliği ve aklıyla çevresini aydınlatan kimse anlamında kullanılmaktadır. Meyra ismi, kutsal bir ışık şeklinde de yorumlanır. Kutsal kaynaklardan gelen bu ışık, insanlığın yolunu aydınlatan bir ışık demektir.

Meyra Ne Demek?

Meyra ismi, yükselmek anlamında da kullanılmaktadır. İsmin anlattığı yükselmek, manevi anlamdaki bir yükselişi ifade etmektedir. Bu isim ile kişinin maneviyatını yükselterek kendisini geliştirmiş olması kastedilmektedir.

Meyra isminin analizinde doğruluk, erdem ve fazilet gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Bu isme sahip olan kimseler irade gücü yüksek, kendinden emin olan kişilerdir. Meyra ismi güçlü bir karaktere işaret eder.

Meyra TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu isimler sözlüğünde henüz Meyra ismi yer almamaktadır. Fakat TDK sözcük olarak bu kelimenin açıklamasını yapmıştır. Türk Dil Kurumu bu sözcüğü "ışık saçmak, parlamak" olarak ele almaktadır.

Bu isim, bazı ünlü kimselerin de ismi olarak bilinmektedir. Ses sanatçısı Meyra, bu ismi taşıyan ünlü bir kimsedir. Bu isim Arapça kökenli bir sözcük olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.