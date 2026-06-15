Meydanlarda ay yıldızlı buluşma

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ŞAFAK VAKTİ YOLA DÜŞTÜLER... ANKARA’DA MİLLİ MAÇ BULUŞMASI

Ankara’da birçok belediye A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile olan karşılaşması için dev ekran kur-du. Başkentliler sabah akın akın maçı birlikte izlemek için yollara düştü. İstanbul’un birçok ilçesinde A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynadığı maçı izlemek isteyen fut-bolseverler, sabah erken saatlerde meydanlarda bir araya geldi. Fatih’te çok sayıda futbolsever, tarihi Yedikule Hisarı’nda buluştu. Eminönü’nde de vatandaşlar karşılaşmayı meydana kurulan dev ekran-dan izledi. Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Kadıköy gibi ilçelerde de belediyeler hem dev ekranlar hem de sabah ikramlarıyla meydanlardaydı.

Adana’da pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ciğer kebabı salonlarında, Türkiye ile Avustralya ara-sında oynanan maç için dev ekranlar kuruldu. Kozan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda kurulan dev ekranda bir araya gelen vatandaşlar, erken saatlerde alanı doldurarak A Milli Futbol Takımı’na destek verdi.

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Nevşehir’de Göreme beldesi festival alanına dev ekran kuruldu. Alanda toplanan vatandaşlar, maçı Kapadokya’da izleme fırsatı buldu.

ANTAKYA’DA YAĞMURA RAĞMEN

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan maç nedeniyle Hatay’ın Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde vatandaşlar dev ekranların kurulduğu alanlarda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, yağmur altında ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek verdi.

İZMİR’DE BİSİKLETÇİLERLE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri de farklı noktalara dev ekranlar kurdu. Konak ilçesin-de milli maçı kurulan dev ekrandan vatandaşların yanı sıra Yeşilay Genel Merkezi tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için alanda toplanan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri de takip etti. Gaziantep’te de milli maç coşkusu vardı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen program kap-samında önce sabah namazı kılındı ardından maç heyecanı yaşandı.

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ANTİK TİYATRODA HEYECAN

Antalya’da vatandaşlar, maç öncesinde İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu. Maçın başlamasıyla beraber Milli Takım’a büyük destek veren Antalyalı sporseverler, yenilen gollerde büyük üzüntü yaşadı.

Antalya’nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda dev ekran kuruldu. Kaş’ın simge yapılarından biri olan Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda toplanan yüzlerce futbolsever, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği atmosferde yaşadı.

MİLLİ TAKIM İÇİN TEK YÜREK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na dev ekran kurdu. Sabahın erken saati olmasına rağmen alanı dolduran yüzlerce vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini birlikte izledi.

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Edirne’de de belediye tarafından Gölet Park’a dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde gelerek, milli heyecanı dev ekrandan takip etti. Rize’den Samsun’a, Tekirdağ’dan Edirne’ye, Şanlıurfa’dan Yalova’ya kadar binlerce kişi karşılaşmayı meydanlarda kurulan dev ekranlardan izlerken milli heyecana ortak oldu.

TATİLCİLER EKRAN BAŞINA

Bodrum Belediye Meydanı’na kurulan dev ekranın karşısında tek yürek olan yüzlerce vatandaş, Milli Takım’ın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alanı dolduran her yaştan yüzlerce Bodrumlu ve tatilci, büyük bir coşku yaşadı.

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Bursa’da da saat 07.00’de başlayan karşılaşma öncesi kent merkezindeki Orhan Parkı ile Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Meydanı’na kurulan dev ekranların karşısına geçen vatandaşlar milli maç heyecanını hep birlikte yaşadı.