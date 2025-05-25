Meydan doldu taştı: Kanseri yenen küçük Ali Asaf'ın dileği gerçekleşti

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Bazen en sade dilekler, en derin duygulara dokunur. Özellikle küçük bir çocuğun kalbinden çıkan masum bir hayal, binlerce insanın yüreğinde yankı bulabilir. Hele ki bu dilek, zorlu bir hastalık sürecinin ardından gelen bir iyileşmenin simgesiyse… İşte İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yaşanan olay da tam olarak böyle bir umudun, sevincin ve dayanışmanın hikâyesi.



Baba Samet Demir, Oğlu Ali Asaf'ın kanseri yenmesinden sonra TikTok üzerinden yaptığı duyuruyla balon uçurma hayali herkesi duygulandırmıştı. Baba Samet Demir paylaşımında “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.





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Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi.

Başkan Yeğin, “Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum” diyerek, aileye moral kaynağı olmuştu.

Ali Asaf'ın umut balonlarını uçurup sağlığa kavuşmasını ve tüm çocukların sağlıkla, mutlulukla büyümesini diledi binlerce insan



O kadar güzeldi ki anlatılamaz

Keşke Ali'nin mutlu olduğu yüzünü de görebilseydim pic.twitter.com/r07NrdnQDH — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) May 25, 2025

BÜYÜK GÜN GELDİ: UMUDA YÜRÜYÜŞ

Bugün ise kalpleri ısıtan, gözleri yaşartan ve umutları yeşerten bir gün yaşandı. Saatler 14.00’ü gösterdiğinde, Sancaktepe Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce yürek, ortak bir amaç için atıyordu: Minik Ali Asaf’a destek olmak. İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde rengârenk balonlarla kortej oluşturarak umut dolu bir yürüyüş başlattı. Genciyle yaşlısıyla onlarca insan, “Ali Asaf yalnız değil” sloganları eşliğinde omuz omuza yürüdü. Bu yürüyüş yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir dayanışmanın da simgesi oldu.



Kortejin sonunda kurulan sahneye alkışlar arasında çıkan Ali Asaf, o anın gerçek kahramanıydı. Minik bedeninde taşıdığı koca yürekle, mücadele ettiği hastalığa karşı sergilediği cesaret herkesi derinden etkiledi. Sahneye adım attığında gözyaşlarını tutamayan babası, kalabalığın oluşturduğu sevgi seli karşısında duygularına hâkim olamadı.

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Ali Asaf için ordaydık biz de🤍🎈 pic.twitter.com/fMtDwP2pUx — Üzlem (@ozlemceceen) May 25, 2025

GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN UMUTLAR



Etkinliğin en dokunaklı ve simgesel anı ise, hiç şüphesiz balonların gökyüzüne bırakıldığı o büyülü dakikalardı. Ali Asaf’ın elinden tutan yüzlerce kişi, aynı anda gökyüzüne umut dolu balonları saldı. Her bir balon, yalnızca bir çocuğun mücadelesini değil, aynı zamanda sevginin, birlikteliğin ve dayanışmanın gücünü taşıdı.