Mevsimler nelerdir? Mevsimler nasıl oluşur? Mevsimlerim oluşumu hakkında bilgi

Mevsimlerin oluşumu ile beraber gece ve gündüz arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu durumlar birbirini tetikler ve gece-gündüz ile beraber mevsim oluşumu gerçekleşir. Meydana gelen ve yaşanan bağlantı ile beraber dört mevsim oluşur ve bu mevsimler 12 ay içerisinde farklı aylara bölünür.

Mevsimler Nelerdir?

1 yıl 12 aydır. Bu aylar genel olarak dörde bölünmek suretiyle her bir bölüm adına farklı mevsimler gerçekleşir. Tabii her ne kadar son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği üzerinden bazı durumlarda farklılık yaşansa bile, genelde hala önceden belirlenmiş bu standart kriter ön plandadır.

- 21 Aralık ile 21 Mart arasında kış mevsimi yaşanır.

- 21 Mart ile 21 Haziran arasında ilkbahar mevsimi yaşanır.

- 21 Mart ile 23 Eylül yaz mevsimi olarak geçer.

- 23 Eylül ile 21 Aralık arası ise sonbahar olarak bilinmektedir.

Yani genel olarak yaz ve kış ile beraber ilkbahar ve sonbahar şeklinde 4 farklı mevsim yıl içerisinde yaşanmaktadır. Ancak son dönemlerde havanın kirlenmesi ve ozon tabakasının delinmesi ile beraber, havaların çok daha sıcak ve çok daha soğuk noktaya ulaşması, aylar üzerinden mevsimin kaymasına sebep olmaktadır. Ancak yine de hala bu durum tam olarak gerçekleşmediği için, genelde yukarıda verilen kriterler şu an geçerlidir.

Mevsimler Nasıl Oluşur?

Dünyanın güneş etrafında periyodik olarak ve düzenli şekilde döndüğü çizgi yörünge olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda belli bir düzen içerisinde dünya güneş çevresinde dönerken gece ve gündüz süre farklılıkları ortaya çıkar. Bu süre farklılıkları ile beraber ise dört mevsim oluşur. Bu doğrultuda mevsim sıcaklıkları Ekvator ile beraber kutup bölgelerinde çok fazla değişmez. Kutuplar bu yüzden mevsimler fark etmeden her daim soğuk iken, ekvator ise devamlı olarak sıcaktır.

Mevsimlerim Oluşumu Hakkında Bilgi

Bilimsel olarak mevsimlerin oluşumu ele alındığı zaman şu şekilde ifade etmek mümkün; Dünyanın güneş etrafında dönüşü ile beraber havanın ısınması ya da soğuması üzerinden mevsimler meydana gelir. Zira bu dönüş kapsamında belirli bir açı oluşur. Ortaya çıkan bu açı ile beraber mesafe ve gece ile gündüzün süresi üzerinden mevsimler ortaya çıkar. Bu durum düzenli olarak yörünge etrafında dünyanın güneş çevresinde dönmesi ile sürekli tekrarlanır.