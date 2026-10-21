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Mevsim geçişlerine dikkat... Migreni ele veren 7 belirti

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#Migren#Başağrısı#Tedavi
Mevsim geçişlerine dikkat... Migreni ele veren 7 belirti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

Dünya genelinde milyarlarca insanı etkileyen migren, Türkiye’de ise her yüz kişiden 16 ila 21’inde görülüyor. Mevsim geçişlerinde atakların arttığına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migrenin 7 önemli belirtisini sıraladı...

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Baş ağrısı, günlük yaşamı sekteye uğratan en yaygın sağlık sorunlarından biri. Ancak uzmanlar her baş ağrısını migren olarak değerlendirmemesi gerektiğini söylüyor. Ağrının süresi, şiddeti, karakteri ve beraberinde görülen belirtiler, doğru tanıya ulaşmada önemli ipuçları veriyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migrenin baş ağrısından ibaret olmadığını vurguladı, tanı ve tedavide kişiye özel yaklaşımın önemine işaret etti. Gül, migreni düşündüren başlıca belirtileri şöyle sıraladı:

* Uzun süren ağrı: Baş ağrısının 4 ila 72 saat devam etmesi.

* Tek taraflı ağrı: Ağrının başın bir bölümünde yoğunlaşması.

* Zonklama: Ağrının nabız atışı gibi hissedilmesi.

* Şiddetli yakınmalar: Ağrının günlük yaşamı ve rutin işleri aksatması.

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* Hareketle artış: Yürümek, merdiven çıkmak veya eğilip kalkmak gibi aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi.

* Bulantı ve kusma: Baş ağrısına mide bulantısı veya kusmanın eşlik etmesi.

* Işık ve ses hassasiyeti: Aydınlık ortamların, yüksek seslerin ve bazen kokuların rahatsızlık vermesi.

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TEK SEÇENEK İLAÇ DEĞİL

Prof. Dr. Gül’e göre migren tedavisinde amaç yalnızca mevcut atağı hafifletmek değil, atakların sıklığını ve şiddetini azaltarak kişinin yaşam kalitesini yükseltmek. Bu doğrultuda atak tedavilerinin yanı sıra, gerekli görülen hastalarda koruyucu tedaviler de uygulanabiliyor. Koruyucu ilaçlar arasında beta blokerler, bazı antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar ve diğer ilaç grupları bulunuyor. Tedavi seçimi; atakların sıklığına, eşlik eden hastalıklara, kullanılan ilaçlara ve kişinin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı veya farklı seçeneklerin değerlendirilmesinin gerektiği durumlarda ise botulinum toksin uygulamaları ve çeşitli sinir blokajı yöntemleri gündeme gelebiliyor.

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#Migren#Başağrısı#Tedavi

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