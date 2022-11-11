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Mevlüde teyze indirimi

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#Mevlüde Akgün#Cinayet#DAVA
Mevlüde teyze indirimi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Ankara'da 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine hakaret ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

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5 çocuk annesi Mevlüde Akgün (77), kendisine zaman zaman hakaret ve küfür eden, şiddet uygulayan 60 yıllık eşi Ahmet Akgün’ü (80) 14 Ocak 2021 tarihinde 38 kez bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Mevlüde Akgün hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Yargılama sırasında Mevlüde Akgün’ün çocukları kendisinden şikâyetçi olmadıklarını, babalarının aksi biri olduğunu anlattı. Mahkeme Mevlüde Akgün’e ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın eylemi ‘haksız tahrik’ altında işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla, daha sonra da iyi hal indirimi ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme Mevlüde Akgün’ün yaşı ve sağlık durumunu dikkat alarak ev hapsine alınmasına hükmetti.

Gerekçeli kararda ise “Sanık savunması, müştekilerin ve tanıkların beyanlarında maktul ve sanık arasında olay öncesinde huzursuzluk, geçimsizlik olduğu, maktulün sanığa değişik zamanlarda küfür ettiği, basit kasten yaralama eyleminde bulunduğu anlaşılmakla, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği kabul edilmiştir. Sanığın haksız tahrik etkisi altında kalarak eylemi işlediği anlaşılmakla TCK 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indiriminde asgari haddin üzerinde makul oranda indirim yapılıp, lehine takdir indirim uygulanarak hüküm kurulmuştur” denildi.

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#Mevlüde Akgün#Cinayet#DAVA

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