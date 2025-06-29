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Mevlit yemeği 29 kişiyi hastanelik etti

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#Mevlit Yemeği#Yemek Zehirlenmesi#Samsun
Mevlit yemeği 29 kişiyi hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 21:28

Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit organizasyonun yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu. Yemekte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunulduğu öğrenildi.

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 İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), yaklaşık 50 kişilik mevlit programı düzenlemek için ünlü bir mağazadan aldığı malzemelerle yemek yaptı. Davetlilere mevlitte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 29 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.

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#Mevlit Yemeği#Yemek Zehirlenmesi#Samsun

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