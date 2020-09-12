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Haber Giriş: 12.09.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Mevlidhan (Mevlithan) ne demek? Mevlidhan kültürü hakkında bilgiler

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Mevlidhan (Mevlithan) ne demek? Mevlidhan kültürü hakkında bilgiler
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Türk İslam geleneğinde önemli bir yeri olan mevlid kültürü, aynı zamanda cemiyet halinde toplanıp, bir araya gelmeyi ve hediyeleşmeyi sağlıyor. Mevlid kültürünün yaygınlaşmasında mevlithanların da önemli bir yer var. Peki, Mevlidhan (Mevlithan) ne demek? İşte Mevlidhan kültürü hakkında bilgiler

Bestelenmiş Mevlid metnini makamına ve usulüne uygun bir şekilde okuyan kişilere Mevlidhan (Mevlithan) denir. Mevlid, dini merasimlerde, ayin ve zikirlerde, kandil gecelerinde, doğumlarda, ölüm yıldönümlerinde ve adak olarak da okutulmaktadır. Köklü Türk kültürünün dünya üzerindeki yansımalarından olan Mevlid; Arapça’dan Rumca’ya, Tatarca’dan Boşnakça’ya birçok dilde ve lehçede okunmaktadır. Bu nedenle Mevlidhanlık ayrı bir önem kazanmış, adeta ayrı bir sanat haline gelmiştir. Her dönemde okuduğu mevlitlerle ün salmış mevlidhanlar vardır.

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