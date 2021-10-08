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Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, neler yapılır? Kandilde oruç tutmanın fazileti

#Mevlid#Mevlid Kandili#Mevlid Kandilinde Oruç Tutulur Mu
Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, neler yapılır Kandilde oruç tutmanın fazileti

Kandil gibi özel günlerde yapılan ibadetlerden ayrı bir feyiz alınması bu günlerde hangi ibadetlerin yapılabileceği sorularını beraberinde getiriyor. Bu ibadetlerden biri olan oruç tutmanın, yine özel günlerden biri olan Mevlid Kandilinde yerine getirilmesi, kandili değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı bile. Peki, Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı? İşte Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti ve yapılabilecek diğer ibadetler...

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17 Ekim Pazar günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği Rabiulevvel ayının 12'inci gecesidir. Bu özel gecede ibadetlerini yerine getirmenin yanında daha fazla hangi ibadetler yapılabilir araştırıyorlar. İbadetlerin en değerlilerinden olan oruç tutmak da Mevlid Kandili yapılabilecek ibadetler arasındadır. İşte, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandilinde oruç tutmanın fazileti ve diğer yapılabilecek ibadetler...

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, neler yapılır Kandilde oruç tutmanın fazileti

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerde ibadet ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

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Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, neler yapılır Kandilde oruç tutmanın fazileti

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir ifade bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:

“İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile).

Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

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Mevlid kandilinde oruç tutulur mu, neler yapılır Kandilde oruç tutmanın fazileti

Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.

Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

 

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