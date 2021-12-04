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Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman kutlanır?

#Mevlid Kandili#Hicri Takvim#Mevlid Kandili Hicri Takvime Göre Ne Zaman
Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman kutlanır

Müslüman alemi için ayrı bir önemi olan Mevlid Kandili, Hicri ve Miladi takvime göre farklı tarihleri işaret ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nin hicri takvime göre ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili hakkınad bilgiler...

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Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, bu günün yıldönümü münasebetiyle yapılan kutlamalar ve bu konuda kaleme alınan eserler” karşılığında kullanılıyor. Peki, Hicri takvime göre Mevlid Kandili ne zaman kutlanıyor? Detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN?

Mevlid, sözlükte doğum zamanı anlamına gelir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi sebebiyle 1442 Hicri takvime göre; Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. günü kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

 

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