Mevlana’ya saygısızlık yapıldı

“Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlânâ’nın vuslat gecesinde, Kur’an’ı Azim’e ve Hz. Mevlânâ’ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır. İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak hoşgörü kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. İslâm’ın kaideleri hoşgörü kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız.”