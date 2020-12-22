Mevlana’ya saygısızlık yapıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şeb’i Arus etkinliğini eleştirerek, Twitter’dan özetle şu açıklamayı yaptı:
“Hoşgörü denildiği zaman akla ilk gelen bu toprakların sönmeyen kandili Hazreti Mevlânâ’nın vuslat gecesinde, Kur’an’ı Azim’e ve Hz. Mevlânâ’ya büyük bir saygısızlık yapılmıştır. İlahî kelamı nüzûluna aykırı bir biçimde, özünden koparırcasına, sözde semâ gösterisi eşliğinde Türkçe okumak hoşgörü kelimesiyle ifade edilecek bir olay değildir. İslâm’ın kaideleri hoşgörü kelimesi altında içi boşaltılacak değerler değildir. Bu saygısızlığa sessiz kalamayız.”
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