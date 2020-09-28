MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMetruk binada kumar oynayanlara polis baskını
GeriGündem Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını
Abone Olgoogle-news

HATAY'ın İskenderun ilçesinde metruk binaya yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL, evde bulunan 8 kişiye de koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 200 TL ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde metruk bir binada kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler eve baskın yaptı. Polis ekipleri baskın anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Kumar oynarken karşılarında sivil polisleri görenlerin bazıları pencereden kaçmaya çalıştı. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL ceza kesildi. Evde bulunan 8 kişiye de koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 200 TL ceza uygulandı. Kumar oynanırken kullanılan araç-gereçlere ve masada bulunan 6 bin 400 TLye polis tarafından el konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle