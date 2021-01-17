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Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Metropollerdeki eylemlerde kullanılacaklardı! Patlayıcı ve havan topları ele geçirildi...

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Metropollerdeki eylemlerde kullanılacaklardı! Patlayıcı ve havan topları ele geçirildi...
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının metropol kentlerdeki eylemlerinde kullanmak üzere, iş birlikçileri tarafından nakledilmesinin planlandığı, araziye gömülü 10 kilo patlayıcı ile 10 havan topu ve malzemeleri ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve ilgili birimlerin koordineli olarak PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de faaliyet yürüten PKK/KCK-YPG/PYD mensuplarınca Kızıltepe ilçesinde yüklü miktarda patlayıcı madde gizlendiği ve söz konusu malzemelerin metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerde kullanmak üzere, iş birlikçileri tarafından kısa süre içinde nakledilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı. TEM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerince bomba arama köpekleri ile düzenlenen operasyonda, 60’lık 10 havan topu, havan rampası, 9 kilo metal bilye ile güçlendirilmiş 10 kilo patlayıcı, 2 anahtar sistemi ve 2 pil ele geçirildi. 

Metropollerdeki eylemlerde kullanılacaklardı Patlayıcı ve havan topları ele geçirildi...


 

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