Metronun ‘en iyi’ müzisyenleri

Haberin Devamı

Jüri üyeliğini ünlü sanatçılar, akademisyenler ve İBB yöneticilerinin yaptığı yarışmada, halkoylaması sonucunda üçüncülük ödülünü Cansu Kader Boşdurmaz, ikincilik ödülünü Tamay Amaç ve birincilik ödülünü Eyüp Sultan Aylar kazandı. Jüri Özel Ödülü ise Ece Zehra Hocaoğlu ve Harun Gülbahar’ın oldu. Jüride yer alan Cahit Berkay “Bu gece gençlerimizin sanatla olan bağı ve sanatın gücü kazandı” derken, müzisyen Harun Tekin de “Kazanmak veya kaybetmekten daha önemlisi burada bu seslerin duyulması. Eminim çok güzel bir şekilde duyulacaklar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, metro müzisyeni olmaya hak kazanan 160 müzisyen, 26 Ekim itibarıyla göreve başlayacak. Müzisyenler, 1 yıl boyunca istasyonlarda performans sergileyecek.

Haberin Devamı

Cansu Kader Boşdurmaz

Tamay Amaç



Eyüp Sultan Aylar