Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

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Olay, 14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana geldi. Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak 'Gözlerimin içine bak ve Türkiye'den defol git' diye bağırdı.

Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine İ.E.O .da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. H.O., polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılamak" suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.