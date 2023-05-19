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Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

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#İstanbul#Metro#Saldırı
Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 17:11

İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği 2 kişiye saldıran H.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılamak" suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana geldi. Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak 'Gözlerimin içine bak ve Türkiye'den defol git' diye bağırdı.

Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine İ.E.O .da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

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Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. H.O., polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılamak" suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

Kıyafetini hedef aldığı kişiye saldırmıştı... Gözaltına alındı

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#İstanbul#Metro#Saldırı

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