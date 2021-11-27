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Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olmuştu! Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması

#Metro#Bıçaklı Saldırı#X-Ray
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olmuştu Metro İstanbul Genel Müdüründen X-Ray açıklaması

Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz" dedi.

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TÜYAP'ta düzenlenen Eurasia Rail Fuarı'nda açılan stantta Metro İstanbul'un yeni geliştirdiği teknolojiler tanıtıldı. Fuarda, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Akıllı Toplu Taşıma Çözümleri' isimli panel düzenlendi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, Tüm Raylı Sistem İşleticiler Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Üyelik Pazarlama ve Hizmetler Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz'ün de katıldığı panelde raylı sistemin geleceği konuşuldu. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy panel sonrası metrodaki bıçaklı saldırganla ilgili tartışmalara ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı. 

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"TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZ"

Özgür Soy "Çok üzücü bir olay. Buna benzer olaylar maalesef yaşanıyor. Kadına şiddet Türkiye'nin bir gerçeği ve çok üzücü. Bunu engellemek için her şeyin yapılması lazım. Metrolar toplu taşımanın bir parçasıdır. Metronun girişinde güvenlik kontrolü olduğu için insanlar uçaklarla karıştırıyorlar. Havacılığın güvenlik ve denetim standartları farklıdır, toplu taşımanın farklıdır. Bugün bakarsanız metrobüslerde, tramvaylarda bir girişte güvenlik kontrolü ve metal dedektörü yoktur. Mesela Marmaray yine bir metro sistemidir. Marmaray girişinde de güvenlik kontrolü yoktur ama bizim girişlerimizde metal dedektörlerimiz var. Bu dedektörler özellikle bomba gibi, silah gibi şeyleri belirlemek üzere konulmuştur. Havalimanında uçağa 100 cc üzeri bir sıvı ile binemezsiniz veya bir törpü bile sokamazsınız. Metrolarda biz bunları araştırmıyoruz. Dediğim gibi büyük güvenlik risklerini engellemek üzere bunu yapıyoruz. İnsanları durdurup çantalarını açtırıp dakikalarca bekletip X-raylerden geçirmiyoruz. Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye konuştu. 

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"HAVAALANI STANDARTLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"

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Özgür Soy "Metal dedektörü kontrolü caydırıcı bir kontroldür. Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz. Metal dedektörleri bir insanın üzerinde bomba varsa yüzde yüz tespit eder, silah varsa yüzde yüz tespit eder, insan üzerindeki küçük bir metal aleti bir kemerden ayıramayabilir. Avrupa ve Türkiye'deki toplu taşımalarda olmayan ekstra bir güvenlik var metrolarda. Bu ekstra güvenlik kontrolü havalimanı kontrolü gibi yüzde yüz sızdırmazlık sağlayan bir önlem gibi düşünülüyor" dedi. 

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"2 YIL İÇERİSİNDE 34 YERLİ TRAMVAY ÜRETECEĞİZ"

Projelerden de bahseden Özgür Soy "Son zamanlarda AR-GE'ye çok önem veriyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve projeler var, burada onları tanıtma imkanı bulduk. En önemlisi şu anda bizim yerli tramvay projemiz devam ediyor. İki yıl içerisinde 34 tane aracı yerli olarak üreteceğiz. Bu yerli tramvaylar son teknoloji olacak, dijital tasarımı da üst düzeyde olacak. Yerli sinyalizasyon projemiz de var. Bu proje ASELSAN ve TÜBİTAK ile beraber iki yıl içerisinde devreye alacağımız bir proje. Yerli sinyalizasyonu sadece Türkiye için değil, komşu ülkelerden de ilgi var. Bu proje Türkiye adına önemli bir teknolojik ihracat kalemi olacaktır" dedi.

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#Metro#Bıçaklı Saldırı#X-Ray

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