Metroda sabah akşam "sosyal mesafesiz" yolculuk

Özellikle saat 07.30 ile 08.30 arasında Yenikapı yönüne gitmek isteyenler metroya akın ediyor. Büyük bölümü çalışan olan yolcuların sayısı her geçen istasyonda giderek artarken, otogar durağına kadar neredeyse adım atacak yer kalmıyor. Benzer görüntülerin akşam saatlerinde de görüldüğü, konulan ek seferlerin de yetersiz kaldığı bildiriliyor.