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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Metroda sabah akşam "sosyal mesafesiz" yolculuk

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Metroda sabah akşam "sosyal mesafesiz" yolculuk
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KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İstanbul’da yeni ek önlemler alınırken, büyük yolcu yoğunluğu bulunan Kirazlı-Yenikapı metro hattında bu sabah yine sosyal mesafe kuralına uyulamadan yolculuk yapıldı.

Metroda sabah akşam sosyal mesafesiz yolculuk
Özellikle saat 07.30 ile 08.30 arasında Yenikapı yönüne gitmek isteyenler metroya akın ediyor. Büyük bölümü çalışan olan yolcuların sayısı her geçen istasyonda giderek artarken, otogar durağına kadar neredeyse adım atacak yer kalmıyor. Benzer görüntülerin akşam saatlerinde de görüldüğü, konulan ek seferlerin de yetersiz kaldığı bildiriliyor.

 

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