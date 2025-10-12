Metroda, metrobüste, otobüste, gemide, iskelede… Depreme yolda yakalanan ne yapacak

×
  Genellikle herkes depreme evde, iş yerinde, alışverişte ya da kapalı alanlarda yakalandıkları zaman ne yapacağı konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki ya depreme yolda yakalananlar ne yapacak? İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, bununla ilgili afişler hazırladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, depreme toplu taşıma araçlarında yakalananların nasıl davranmaları gerektiği konusunda afişler hazırladı. Afişler hem AKOM’un sosyal medya hesaplarından hem de metro, metrobüs, otobüs, iskele ve gemilerde belli noktalarda yolcularla paylaşıldı. AKOM’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Depreme her an, her yerde hazırlıklı olmak mümkün! Görsellerde, bulunduğunuz araca göre doğru pozisyon alma, panik yapmama ve çevre güvenliğini sağlama gibi önemli adımları bulabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan afişlerde ise yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

METROBÜS VE OTOBÜSTE:

- Panik yapmayın, tutunun. Başınızı eğin ve ellerinizle koruyun.

- Camdan uzak durun. Kendinizi sabitleyin.

- Şoförün talimatlarına uyun, gerekmedikçe araçtan inmeyin.

- Deprem sonrasında açık ve güvenli bölgelere yönelin. 

- En yakın toplanma alanına ulaşın ve görevlilerin talimatlarına uyun.

METRODA:

- Olduğunuz yerde kalın ve tutunun. Oturuyorsanız başınızı koruyun, ayağa kalkmayın.

- Tren, istasyon ve tünel içerisindeki bas-konuş iletişim cihazlarını kullanın.

- Deprem sonrasında sakin olun, görevlilerin talimatlarını izleyin.

- Kapılara ve ray hattına yönelmeyin. İmdat kollarına müdahale etmeyin.

- Güvenli tahliye ile açık alana çıkın. En yakın toplanma alanına gidin.

İSKELEDE:

- Sakinliğinizi koruyun, koşmayın. Dengenizi koruyarak sarsıntı geçene kadar bulunduğunuz yerde kalın.

- Güvertedeyseniz denize düşme riskine dikkat edin.

- Yetişkin ve çocuk can yeleklerinin yerlerini öğrenin;
kaptanın talimatlarına göre giyinin.

- Kaptan ve görevlilerin anonslarını dinleyin. Denize
atlamayın ve geminin tek tarafında yoğunluk oluşturmayın.

- Tahliye yapılırken sırayla ve başınızı koruyarak çıkın.

GEMİDE:

-Sakinliğinizi koruyun, koşmayın. Dengenizi koruyarak sarsıntı geçene kadar bulunduğunuz yerde kalın.

- Güvertedeyseniz denize düşme riskine dikkat edin.

- Yetişkin ve çocuk can yeleklerinin yerlerini öğrenin;
kaptanın talimatlarına göre giyinin.

- Kaptan ve görevlilerin anonslarını dinleyin. Denize
atlamayın ve geminin tek tarafında yoğunluk oluşturmayın.

- Tahliye yapılırken sırayla ve başınızı koruyarak çıkın.

