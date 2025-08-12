×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Metroda kadınların görüntüsünü çekten şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Metroda Taciz#Kadınların Görüntüsü#Şüpheli Yakalandı
Metroda kadınların görüntüsünü çekten şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 19:24

ŞİŞLİ’de metroda cep telefonuyla kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen şüpheli, kadınlar tarafından fark edildi. Telefonuna el konulmak istenen şüpheli, kendi telefonunun ekranını kırdı. Yaşananlar metrodaki diğer kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, 'Sapık değilim bacım' diyerek bağıran şüpheli D.K.(54) polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay sabah saatlerinde M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, metroda seyahat eden şüpheli bir kişi, cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, kendi telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Metroda kadınların görüntüsünü çekten şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ POLİSİ YAKALADI

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen D.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürdüğü öğrenildi.

“SAPIK DEĞİLİM BACIM”

Haberin Devamı

Metroda yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, kadının tepki göstererek şüphelinin telefonunu elinden almaya çalıştığı ve şüphelinin kendi telefonunu kırdığı anlar yer alıyor. Bu sırada kadının, 'Sapık' dediği, şüphelinin ise 'Sapık değilim bacım ben' şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metroda Taciz#Kadınların Görüntüsü#Şüpheli Yakalandı

BAKMADAN GEÇME!