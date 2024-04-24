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Metrobüsün tekeri alev alev yandı

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#Metrobüs#Teker#Yangın
Metrobüsün tekeri alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 21:07

Avcılar’da seyir halindeki metrobüsün tekeri bir anda alev alırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle durakta bir süre yoğunluk yaşanırken kurtarıcı araçların metrobüsü çekerek yoldan çıkarmasıyla trafik normale döndü. 

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Olay, akşam saatlerinde Şükrübey Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüsün lastiği bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın içindeki yolcular, metrobüs şoförü tarafından tahliye edildi. Görevlilerin bildirimi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle durakta bir süre yoğunluk yaşanırken kurtarıcı araçların metrobüsü çekerek yoldan çıkarmasıyla trafik normale döndü. 

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#Metrobüs#Teker#Yangın

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