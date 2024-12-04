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Metrobüsten yolcunun düştüğü anlar kamerada

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#Esenyurt#İstanbul#Metrobüs
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 13:22

İstanbul Esenyurt'ta Salı günü meydana gelen metrobüs kazasında fırlayan rögar kapağı metrobüsün camını kırdı. Bu sırada metrobüsten 1 yolcu düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, 3 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Metrobüsten yolcunun düştüğü anlar kamerada

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Metrobüsün geçişi sırasında kazaya ve 1 yolcunun yaralanmasına neden olan rögar kapağı ise belediye ekipleri tarafından yerine yerleştirildi.

YOLCUNUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Metrobüsün rögar kapağının üstünden geçtiği sırada fırlayan kapak metrobüsün kapısını kırdı. Kapının kırılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta seyahat eden yolcunun kapının kırılarak açılmasıyla, metrobüsten düştüğü anlar görülüyor.

Metrobüsten yolcunun düştüğü anlar kamerada

 

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#Esenyurt#İstanbul#Metrobüs

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