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Metrobüsten inen Kader Gökçe'yi öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu, hastanede öldü

#İstanbul#Esenyurt#Kader Gökçe
Metrobüsten inen Kader Gökçeyi öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu, hastanede öldü

İstanbul Esenyurt'ta metrobüsten inen Kader Gökçe'yi ara sokakta silahla öldüren ve intihar girişiminde bulunan Alpaslan Çay tedavi gördüğü hastanede öldü.

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Dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi. Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Çay, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.

SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip boşandığı ve "tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta kadını öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunduESENYURT'da Alpaslan Ç., metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikiliden Kader G. hayatını kaybederken Alpaslan Ç.'nin tedavisi sürüyor. Kader G.'nin ara sokağa zorla götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video içinEsenyurt'ta kadını öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu
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#İstanbul#Esenyurt#Kader Gökçe

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