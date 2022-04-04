Metrobüsten indikten sonra öldürülen Kader Gökçe, birkaç ay önce şikayetçi olmuş

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Esenyurt'ta dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Kader Gökçe (23), Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten dakikalar sonra Alpaslan Çay'ın yanına geldi. 28 yaşındaki Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynuna silahla ateş etti. Çay, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Gökçe ve Çay, kaldırıldığı hastanelerde hayatını kaybetti.

İLK ŞİKAYET GÖKÇE'DEN

Olay sonrasında yapılan incelemede çeşitli suçlardan kaydı olduğu ortaya çıkan Alpaslan Çay'ın Kader Gökçe ile eski sevgili oldukları belirlendi. Yapılan incelemede Kader Gökçe'nin 14 Aralık'ta Bakırköy Aile İçi Büro Amirliğine gelerek tehditten dolayı Alparslan Çay'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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6 Ocak'ta ise Alpaslan Çay'ın Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek "kasten yaralama ve yağma" iddiasıyla Kader Gökçe'den şikâyetçi olduğu belirlendi.