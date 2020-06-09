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Halil YILMAZ / DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden fotoğraflandı

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Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden fotoğraflandı
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Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden fotoğraflandı.

Saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı. Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden fotoğraflandı.

Metrobüsteki yoğunluk araç içerisinden fotoğraflandı


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