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Metrobüsteki 'yan baktın' dehşeti! 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Ferdi Aras#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 11:56

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B., 22 yaşındaki Ferdi Aras ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Aras'ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aras'ın nişanlısı ve annesiyle buluşmaya gitmek için metrobüse bindiği öğrenildi.

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Olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı.

Metrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
Metrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler B.B 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

Metrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

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Bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor.

Metrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

Metrobüsteki yan baktın dehşeti 22 yaşındaki Ferdi Aras öldürülmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Beylikdüzü#Ferdi Aras#Cinayet

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