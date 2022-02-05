Metrobüsteki saldırgan tutuklandı

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Gökay Atilan ile metrobüs yolcuları Mustafa Köklü ve Murat Köklü arasında tartışma çıktı. Atilan çakıyla Murat Köklü ve Mustafa Köklü’yü yaraladı. Gözaltına alınan Gökay Atilan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İNFİALE NEDEN OLDU

Metrobüste yaşananlarla ilgili video sosyal medyada paylaşılınca infiale neden oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Polise teslim olan Atilan tutuklandı. Gökay Atilan o geceyi şöyle anlattı: “Metrobüsteki bir kadın bu kişilere ‘Niye bakıyorsun?’ diyerek söylendi. Onlar münakaşa edince ben tepki gösterdim. Bana yumruk attılar, yere yatırdılar. Kurtulamayınca bıçağı çıkardım. Polis diye bağıran da benim.”