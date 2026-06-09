Metrobüsteki kavgada ölümlü son: Baba ile oğlu saldırıp bıçakladı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan olayla i,lgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen oğul B.B. tutuklandı. Baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anları ve metobüs bekleyenlerin kavga anlarına şahit olduğu dakikalar yer alıyor.

Haberin Devamı