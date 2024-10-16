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Metrobüste yaptığı doğumu Kanal D Haber’e anlattı... Bizim için de sürpriz oldu

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#Metrobüs#Esenyurt#Doğum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 19:54

İstanbul Esenyurt’ta kontrol için hastaneye gittiği sırada metrobüste doğum yapan Hanife Mete yaşadıklarını Kanal D Haber’e anlattı. Hanife Mete, “Böyle biz de beklemiyorduk sürpriz oldu” dedi. Baba Cemal Mete de “Çok korktum bebeğe, hanıma bir şey olur diye” derken, şoför Mustafa Bozdemir, “Üzerimize düşeni yaptık” ifadelerini kullandı.

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Esenyurt’ta ikamet eden 35 haftalık hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

ADINI "YILMAZ" KOYDULAR

Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına “Yılmaz” adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi’ne götürüldü.

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Kanal D Haber aileye ve metrobüs şoförüne ulaştı.

"ŞOFÖR BEY YARDIMCI OLDU"

Hanife Mete, “Böyle biz de beklemiyorduk, bizim için de sürpriz oldu. 112 bekliyorduk. İnsan korkuyor. Sağlık çalışanı yok etrafımda. Sana yardım edecek kimse yok. Allah'tan eşim ordaydı. Şoför bey bayağı yardımcı oldu teşekkür ederiz ona” dedi.

BABA METE: "ÇOK KORKTUM"

Baba Cemal Mete “Çok korktum bebeğe, hanıma birşey olur diye" ifadesini kullandı.

ŞOFÖR BOZDEMİR: 20 YIL İÇERİSİNDE EN GARİP OLAYI YAŞADIM

Yaşadığı olayı metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir ise “20 yıl içerisinde en tuhaf, garip ama en heycanlı olayı yaşadım. Şunu söyledim beyefendiye; 'Bunun günü var mı' diye söyledim. Var dedi. Baba çok soğukkanlıydı, sakindi. Üzerimize düşeni yaptık. Şükürler olsun. Allah çocuklarına sağlık sıhat versin. İnşallah bu ülkeye vatana çok yararlı bir çocuk olur” diyerek anlattı.

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#Metrobüs#Esenyurt#Doğum

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