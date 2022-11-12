Metrobüste iğrenç olay! Ortalık karıştı... Taciz iddiasına linç girişimi

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.
KAPI AÇILINCA KAÇMAYA ÇALIŞTI
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü. Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede Metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.
Kadınlar, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.
Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.