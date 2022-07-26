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Metrobüste taciz iddiası! Tekmeler savurdu

#İstanbul#Metrobüs#Taciz

stanbul Şirinevler’den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan kişiye tekmeler attı. Darp anları kameralara yansırken kayıplara karışan şüpheli, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.

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Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Arzu K., Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

Metrobüste taciz iddiası Tekmeler savurdu

TACİZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNEREK YANINDAKİ ŞAHSA TEKMELER SAVURDU

Genç kızın iddiasına göre metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

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Metrobüste taciz iddiası Tekmeler savurdu

METROBÜSTE BULUNAN YOLCULAR GENÇ KADIN SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle şahıs, metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu.

Metrobüste taciz iddiası Tekmeler savurdu

Çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Metrobüste taciz iddiası Tekmeler savurdu

25 GÜN SONRA YAKALANDI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Metrobüste taciz iddiası Tekmeler savurdu

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Metrobüs#Taciz

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