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DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Metrobüste sosyal mesafe isyanı: Yanımdakiyle aramda 20 santimetre var

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Metrobüste sosyal mesafe isyanı: Yanımdakiyle aramda 20 santimetre var

İstanbul'da yeni haftada sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Bir yolcu, "Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" derken seferlerin arttırılmasını istedi. 

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken üst geçitlerde ve turnikelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi. Metrobüste sırt sırta geldiklerini söyleyen vatandaşlar, seferlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Metrobüste sosyal mesafe isyanı: Yanımdakiyle aramda 20 santimetre var

"SIRT SIRTA YOLCULUK YAPIYORUZ"

Metrobüsler de sosyal mesafe diye bir şeyin olmadığını söyleyen Adnan Asdemir, “Metrobüslerde yoğunluk çok. Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor. Bu yoğunluğun çözümü için sefer sayılarının artırılması lazım" dedi. Metrobüsteki kalabalıktan şikâyetçi olan Derya Ulu ise "Mümkün olduğunca metrobüs kullanmamaya özen gösteriyorum. Ancak bugün hastaneye gidecektim o yüzden kullanmak zorunda kaldım. Ama metrobüs oldukça yoğun" diye konuştu.

Metrobüste sosyal mesafe isyanı: Yanımdakiyle aramda 20 santimetre var

"YANIMDAKİYLE ARAMDA 20 SANTİMETRE MESAFE VAR"

Metrobüslerin yoğun ve kalabalık olduğunu belirten Muhsin Kılınç, “Metrobüsde yanımdaki kişi ne tarafa dönerse tam tersi tarafa dönüyorum. Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" dedi. Ahmet Göksu ise, "İnsanlar metrobüste üst üste biniyor. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Tıklım tıklım... Yapılması gereken sefer sayılarının artırılması" ifadelerini kullandı.

 

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