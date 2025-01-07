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Metrobüste rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı

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#Bakırköy#Metrobüs#Gözaltı
Metrobüste rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 22:52

Bakırköy'de metrobüste alkollü bir kişi yanındaki tabanca ile 2 el rastgele ateş etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay saat 22.00 sıralarında İncirli metrobüs durağında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, yanındaki tabanca ile metrobüsün içerisinde 1 el ateş etti. Daha sonra araçtan inen şüpheli, 1 el de durakta ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında metrobüste olan yolcular büyük korku yaşadı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birinin metrobüse, diğerinin ise duraktaki reklam panosuna isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emekli bekçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay, o sırada ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polisin metrobüse girerek şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

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#Bakırköy#Metrobüs#Gözaltı

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