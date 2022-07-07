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Metrobüste ortalık karıştı! Bir kadının fotoğrafını çekti: Fark edilince 'Tamam sileceğim' dedi

#Istanbul#Metrobüs#Taciz
Metrobüste ortalık karıştı Bir kadının fotoğrafını çekti: Fark edilince Tamam sileceğim dedi

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tepki gösterince yakayı ele verdi. “Tamam, sileceğim” diyerek kendini savunan şüpheli, bekçiler tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam 22:00 sıralarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, erkek şüpheli Avcılar Cihangir Mahallesi durağına geldiği sırada yanında oturan kadının gizlice resmini çekmeye başladı. Bu durumu fark eden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırmaya başladı.

"UTANMIYOR MUSUN?"

Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle bir anda metrobüs karıştı. Diğer yolcularda olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdiler. Olaya maruz kalan kadının, “Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" demesine ise, şüphelinin “tamam sileceğim” demesi pes dedirtti.

İhbar üzerine olay yerine gece bekçileri gelerek şüpheliyi gözaltına aldılar. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüste ortalık karıştı Bir kadının fotoğrafını çekti: Fark edilince Tamam sileceğim dedi

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#Istanbul#Metrobüs#Taciz

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