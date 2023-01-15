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Metrobüste ortalık fena karıştı!

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#Metrobüs#Kavga#Polis
Metrobüste ortalık fena karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 13:49

İstanbul Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste bir yolcu gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden kişiye saldırdı.

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Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı. İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı. Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü.

Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, “sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz” diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#Metrobüs#Kavga#Polis

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