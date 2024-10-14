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Metrobüste korkutan yangın: Panik anları kamerada

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#İstanbul#Sefaköy#Metrobüs
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 15:48

İstanbul Sefaköy metrobüs durağında bulunan bir metrobüsün motor bölümünden çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

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Olay sabah saatlerinde Sefaköy Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çekici ile çekildi. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Metrobüste korkutan yangın: Panik anları kamerada

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#İstanbul#Sefaköy#Metrobüs

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