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Metrobüste iğrenç olay! Üniversite öğrencisi fark edince bağırdı, yolcular dövdü sonra polise teslim etti

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#İSTANBUL#Metrobüs#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 09:59

İstanbul'da yirmi yaşındaki üniversite öğrencisi M. A. okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği iddia etti. M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı. Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu söylerken, ''Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Bu şoku hala atlatamıyorum. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da üniversitede okuyan M. A., Salı günü sabah okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini farketti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti.

Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı. Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darbederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü. Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

"BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

M.A. durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti. M.A., "Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu.

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Metrobüste iğrenç olay Üniversite öğrencisi fark edince bağırdı, yolcular dövdü sonra polise teslim etti

Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü, şahitlerim var. Ondan sonra bağırmaya başladım.

Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi. Aldılar karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hala atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu.

Metrobüste iğrenç olay Üniversite öğrencisi fark edince bağırdı, yolcular dövdü sonra polise teslim etti

Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı" dedi. Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Metrobüste iğrenç olay Üniversite öğrencisi fark edince bağırdı, yolcular dövdü sonra polise teslim etti

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#İSTANBUL#Metrobüs#Polis

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