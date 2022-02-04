Metrobüste dehşet

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar yönüne giden metrobüs, dün 01.30 sıralarında Merter durağına yaklaşırken, yolcular Gökay A. (35) ile Murat Köklü (32) ve amcası Mustafa Köklü (36) arasında ‘Yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Gökay A., Mustafa Köklü’yü bacağından ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada Mustafa Köklü’nün eşi Sevda Köklü ve çocuğu araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Sevda Köklü ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurdu. Şoförün durdurduğu metrobüse gelen bekçiler, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Yaralı Mustafa Köklü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

‘BEN BELANIN TA KENDİSİYİM’

Haberin Devamı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Köklü “Karnıma bıçak sallamış, kalbime bıçak sallamış, girmedi neyse ki mont tutmuş. Ya kalbime gelseydi? Ölmem mi lazım illa? Polise de bıçak çekti bu adam. Bırak bizi emniyet teşkilatına da adam kafa tuttu” dedi. Sevda Köklü ise “saldırgan ‘Ben belanın ta kendisiyim. Öldüreceğim bırakmayacağım sizi’ dedi” diye konuştu.