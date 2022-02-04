Metrobüste dehşet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
İstifa depremi Peş peşe görevi bıraktılarİstifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar#İngiltere
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Yunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktıYunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktı#Aylan Kurdi
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İntihar mı cinayet mi yoksa kaza mıİntihar mı cinayet mi yoksa kaza mı#Kadın Ölümleri
Kira artışı yüzde 22.58’i geçemezKira artışı yüzde 22.58’i geçemez#Kira Artışı
Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMMde kabul edildiYüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMM'de kabul edildi#TBMM
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...#Demet Özdemir
İkinci evliliklerini de yürütemedilerİkinci evliliklerini de yürütemediler!#Sinan Akçıl
ABDden bomba Rusya iddiası Ukraynayı işgal etmek için...ABD'den bomba Rusya iddiası! Ukrayna'yı işgal etmek için...#ABD
HABERLERGündem Haberleri

Metrobüste dehşet

#Metrobüs#Kavga#Bıçaklama
Metrobüste dehşet

Metrobüste ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada Gökay A., Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü’ye bıçakla saldırdı.

Haberin Devamı

İstanbul Avcılar yönüne giden metrobüs, dün 01.30 sıralarında Merter durağına yaklaşırken, yolcular Gökay A. (35) ile Murat Köklü (32) ve amcası Mustafa Köklü (36) arasında ‘Yan baktın’ tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Gökay A., Mustafa Köklü’yü bacağından ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada Mustafa Köklü’nün eşi Sevda Köklü ve çocuğu araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Sevda Köklü ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurdu. Şoförün durdurduğu metrobüse gelen bekçiler, kavgayı güçlükle sona erdirdi. Yaralı Mustafa Köklü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

‘BEN BELANIN TA KENDİSİYİM’

Haberin Devamı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Köklü “Karnıma bıçak sallamış, kalbime bıçak sallamış, girmedi neyse ki mont tutmuş. Ya kalbime gelseydi? Ölmem mi lazım illa? Polise de bıçak çekti bu adam. Bırak bizi emniyet teşkilatına da adam kafa tuttu” dedi. Sevda Köklü ise “saldırgan ‘Ben belanın ta kendisiyim. Öldüreceğim bırakmayacağım sizi’ dedi” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metrobüs#Kavga#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson