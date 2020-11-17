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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 20:02 | Son Güncelleme:

Metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı

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Cevizlibağ metrobüs durağında akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Cevizlibağ Metrobüs durağı ile metrobüsü tramvay durağına bağlayan üst geçitte yoğunluk oluştu. Kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Yolculardan Mustafa Eraydın, Sosyal mesafeye metrobüslerde uyulmuyor. Denetimler yapılması gerekiyor. Metrobüsler çok kalabalık mecbur olmasam kullanmam dedi.

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