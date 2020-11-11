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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Metrobüse Formula rotası

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Metrobüse Formula rotası
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İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında, bugün, Valilik kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek. Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek. Çekim yapılacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Formula 1 yarışının tanıtım filmi için dün ve önceki gün de İstanbul Valiliği’nin kararıyla bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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