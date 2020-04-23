Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı

Sögütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ana istasyonlarda bugün öğleden sonra metrobüs turnikelerine gelen yolculara üzerinde Atatürk portreli Türk bayrağı ve ‘Büyük Milletin Büyük Meclisi 100 yaşında-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı kartpostalın bulunduğu naylon torbalar dağıtıldı. Çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bayraklar yetişkinler tarafından alındı.