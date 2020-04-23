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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı

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Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İETT tarafından metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı.

Sögütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ana istasyonlarda bugün öğleden sonra metrobüs turnikelerine gelen yolculara üzerinde Atatürk portreli Türk bayrağı ve ‘Büyük Milletin Büyük Meclisi 100 yaşında-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı kartpostalın bulunduğu naylon torbalar dağıtıldı. Çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bayraklar yetişkinler tarafından alındı.

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