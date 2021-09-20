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Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldı

#Sosyal Medya#İstanbul#Metrobüs
Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak boyunca seyahat eden ve o sırada çektiği videoyu sosyal medya kanalında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan Youtuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Ö.'yü önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Ö, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığında ifadesi alınan ve aylık gelirini 3 bin lira beyan eden şüpheli, youtuber olduğunu, 17 Eylül'de bir metrobüsün üzerine atlayıp bu şekilde yolculuk ettiğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında ise indiğini söyledi.

Videoyu paylaşmasının ardından gözaltına alındığını belirten şüpheli, "Yaşanan olayla alakalı olarak çok pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım." dedi.

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"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, haftada 1 ikametine en yakın karakolda imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Yunus Emre Ö, serbest bırakıldığını ancak aynı eylemi bir kez daha yaptığı takdirde cezaevine gireceği için videolarına ara vereceğini söyledi.

Dersini aldığını ifade eden şüpheli, "Metrobüslerin üzerinden atlıyordum, nasıl üzerine çıktıysam şimdi içeriden bineceğim. Bu işi kimseye tavsiye etmem. Ben kendime güvendiğim için yaptım. Siz yapmayın yaparsanız böyle adliyeye gidersiniz. Pişmanım." diye konuştu.

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#Sosyal Medya#İstanbul#Metrobüs