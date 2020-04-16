Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüs seferleri ne zaman açılır?

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgiye göre, İBB Sosyal Tesisleri civarında iki metrobüs çarpıştı. Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemeye göre 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Duraklarda ise yoğunluklar oluştu. Metrobüslerin çekilmesinin ardından seferlerin yeniden başlaması bekleniyor.

METROBÜS SEFER SAATLERİ

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık sık geçmektedirler.